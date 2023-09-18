Футбольный клуб «Новосибирск» будет переименован в «Сибирь» после проведённого среди болельщиков голосования. Об этом сообщает пресс-служба «Новосибирска».
За вариант «Сибирь» проголосовало 74,11% респондентов, 9,13% болельщиков предпочли бы оставить название «Новосибирск», а ещё 16,41% выбрали «Чкаловец».
«Поздравляем всех болельщиков с окончанием голосования! Мы — «Сибирь», нас не остановить!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
На данный момент клуб из Новосибирска занимает первое место в Леон-Второй лиге группы «Серебро», набрав 23 очка по результатам 10 проведённых встреч. В матче 10-го тура, который состоялся 17 сентября, «Новосибирск» уступил «Текстильщику» со счётом 0:2. В следующем туре новосибирская команда сыграет с «Форте».
- 18 сентября 2023
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