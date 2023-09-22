Семак сообщил, что Мостовой и Васильев не смогут принять участия в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Команда готовится в обычном привычном режиме. Немного передохнём, потому что мы до этого провели четыре выездных официальных матча подряд: два на Кубок и два в чемпионате. Сейчас рады вернуться домой. Для нас важно восстановиться, потому что перерыв между матчами был два дня. Перелёт был достаточно непростой, поэтому весь акцент на восстановление. По обойме все будут готовы сыграть на сегодняшний день, кроме Андрея Мостового, который сейчас начинает тренироваться в общей группе, но играть ещё не готов. Не сыграет и Дима Васильев, который получил травму в последнем матче, ему предстоит операция и достаточно длительное восстановление. Поэтому без этих ребят будем готовиться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.