Выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено

Выступление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с заявлением по поводу расистских оскорблений в свой адрес перенесено, сообщает EFE.

По информации источника, футболист выступит в суде не 28 сентября, как планировалось ранее, а 5 октября. Отсрочка связана с организационными причинами и не запрашивалась самим Винисиусом. Ожидается, что нападающий выступит с заявлением по видеоконференции, после чего ответит на вопросы.

Напомним, эта отсрочка является второй для игрока «Реала». В июне Винисиус не смог выступить, так как находился в отпуске за границей.

26 мая суд Валенсии начал расследование расистских оскорблений, которые, по словам Винисиуса, он получил во время матча с «Мальоркой». После этого матча был установлен и позже арестован болельщик, совершивший расистское оскорбление бразильца.