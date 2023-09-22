Выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено

Выступление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с заявлением по поводу расистских оскорблений в свой адрес перенесено, сообщает EFE.
По информации источника, футболист выступит в суде не 28 сентября, как планировалось ранее, а 5 октября. Отсрочка связана с организационными причинами и не запрашивалась самим Винисиусом. Ожидается, что нападающий выступит с заявлением по видеоконференции, после чего ответит на вопросы.
Напомним, эта отсрочка является второй для игрока «Реала». В июне Винисиус не смог выступить, так как находился в отпуске за границей.
26 мая суд Валенсии начал расследование расистских оскорблений, которые, по словам Винисиуса, он получил во время матча с «Мальоркой». После этого матча был установлен и позже арестован болельщик, совершивший расистское оскорбление бразильца.
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