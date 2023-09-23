Хави — о победе над «Сельтой»: отличный камбэк! Но «Барсе» нужно играть лучше

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Сельтой» в игре 9-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (3:2).
«Потрясающий камбэк. Мы верили до конца, играли храбро. Мы проанализируем наши ошибки и сделаем необходимые выводы.
Этот камбэк стал возможен благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества. Нам пришлось рисковать, и это сработало.
Гави может играть где угодно. Если нужно выбрать футболиста, олицетворяющего сегодняшний камбэк, то это, безусловно, он. Но добилась победы вся команда. Второй гол соперника на 76-й минуте стал потрясением для нас. В обычной ситуации «Барселона» не смогла бы отыграться.
Сегодня всё получилось, но мы должны играть лучше. Это был не лучший матч в нашем исполнении», – приводит слова Хави Marca.
- 23 сентября 2023
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