Махачкалинское «Динамо» проиграло «Форте» и вылетело из Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Форте» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Форте Арена» в Таганроге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит 22-летним полузащитником «Форте» Кириллом Корольковым. Этот мяч стал первым забитым для игрока таганрогской команды в сезоне-2023/2024.

Напомним, главным тренером гостей является бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

«Динамо» из Махачкалы занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Алании» на два очка. «Форте» располагается на 11-м месте в своём дивизионе во Второй лиге.