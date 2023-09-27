Махачкалинское «Динамо» проиграло «Форте» и вылетело из Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Форте» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Форте Арена» в Таганроге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственный гол в матче был забит 22-летним полузащитником «Форте» Кириллом Корольковым. Этот мяч стал первым забитым для игрока таганрогской команды в сезоне-2023/2024.
Напомним, главным тренером гостей является бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.
«Динамо» из Махачкалы занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Алании» на два очка. «Форте» располагается на 11-м месте в своём дивизионе во Второй лиге.
- 27 сентября 2023
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