Фернандес: был бы счастлив ещё когда-нибудь поиграть с Головиным

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес назвал русского игрока, наиболее схожего по уровню с экс-футболистом питерцев Малкомом.

«Кого могу назвать русским Малкомом? Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной. Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив ещё когда-нибудь поиграть с ним. Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать», — приводит слова Фернандеса Sport24.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.