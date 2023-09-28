Агент Джикии отреагировал на слухи, что «Спартак» хочет понизить игроку зарплату

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на слухи в СМИ о том, что красно-белые готовы продлить контракт с игроком только в том случае. если он согласится на существенное понижение зарплаты.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего. Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем — работаем, идём вперёд», — приводит слова Шпинёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, летом к «Спартаку» присоединился новый защитник Срджан Бабич, который в последних матчах вытесняет Джикию из основного состава.