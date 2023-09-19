Эпоха Джикии в «Спартаке» — всё? Бабич просто лучше, и это может помочь догнать «Зенит»

В текущем сезоне у «Спартака» большие проблемы в обороне: 18 пропущенных голов в 11 матчах чемпионата и Кубка. В среднем за 90 минут команда Гильермо Абаскаля пропускает 1,6 мяча — настоящий кошмар для амбициозной команды.

При этом происходящее вовсе не сенсация: сзади у красно-белых полыхало и в прошлом сезоне. Поэтому в третьей декаде августа у «Альмерии» был приобретён 27-летний сербский центральный защитник Срджан Бабич. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 5 млн. Кажется, с новичком красно-белые попали в цель — с сербом на поле пропустили всего дважды за 223 минуты! В среднем за 90 минут — всего 0,8 гола! В субботу удалось сыграть «на ноль» с «Сочи».

Основное амплуа Бабича — левый центральный защитник. Эта та позиции, где в «Спартаке» много лет играет Георгий Джикия! Взят на замену? Очень похоже. Пока одновременно на поле они не провели ни минуты. В матчах с «Динамо» (4:1) в Кубке России и с «Сочи» (1:0) в РПЛ Бабич играл от свистка до свистка, тогда как его коллега сидел на скамейке. Интересно, что в обеих встречах в активе серба победные голы. С «Краснодаром» (1:2) в старте вышел Джикия, а Бабич заменил его во втором тайме.

Состав «Спартака» в матче с «Сочи»

Пришло время прояснить три момента.

Чем же хорош Бабич?

Зачем «Спартаку» потребовалось заменять Джикию?

Почему атакующая команда не может экономить на обороне и жертвовать ей?

Бабич — потенциальный лидер: хладнокровен и продуктивен в обороне и атаке

В среднем за 90 минут у Бабича в «Спартаке» 83 ТТД — лучший в команде среди центральных защитников. А эффективность составляет 92% — вообще лучший в команде. Показатели Георгия Джикии — 82 ТТД, 88% — успешных.

При обороне в нашем футболе Бабич даёт одновременно и высокий объём, и отличное качество. Интересно, что у него столько же попыток отобрать мяч, сколько у Джикии, хотя новичок провёл на поле в два с лишним раза меньше времени!

Действуя качественно и спокойно, серб вселяет уверенность и в партнёров — именно с ним на поле «Спартак» почти перестал пропускать, тогда как с Джикией подобного добиться не удавалось: два пропущенных мяча с одним защитником и 10 с другим говорят сами за себя.

Оборонительные показатели Бабича и Джикии

При атаке в действиях Бабича уже по первым матчам чувствуется опыт игры в Ла Лиге за «Альмерию». Срджан хладнокровен и умеет включиться в чужую штрафную. Пара любопытных фактов: к 27 годам у Бабича 19 голов в 270 матчах на клубном уровне, в том числе 3 мяча в 34 встречах в чемпионате Испании.

Джикия тоже может показать себя впереди, но серб всё же конкретнее. Проявляется как в этом сезоне, что можно понять из таблицы ниже, так и по всей карьере. Джикии сейчас 29 лет, в его активе 17 голов на клубном уровне в 361 встрече.

Атакующие показатели Бабича и Джикии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не устает советовать молодым игрокам уезжать в топ-лиги Европы, если есть такая возможность и желание развиваться. Зачем это нужно, мы можем видеть, наблюдая за игрой спокойного и уверенного в себе Срджана Бабича. Поиграв в Испании не только за «Альмерию», но и за вторую команду «Реала Сосьедад», серб выделяется на общем уровне чемпионата России.

Те самые слова Карпина – здесь: Карпин: 568 тысяч раз советовал молодым уезжать из РПЛ. Могу ещё раз сказать

Джикии ненадёжен в схеме с двумя центральными защитниками

Георгий перешёл в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017-го. Команду из Перми тренировал Гаджи Гаджиев, она играла с тремя центральными защитниками. Именно при такой формации у «Спартака» с Джикией в защите были лучшие результаты.

Весной 2017-го красно-белые стали чемпионами. Штаб Массимо Карреры ловко подстраивался под соперника, меняя тактические расстановки — бывало и три защитника, и два. Команда стала чемпионом, а Джикия провёл шесть матчей от свистка до свистка.

Массимо Каррера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй и последний на данный момент трофей Георгий со «Спартаком» выиграл летом 2022-го — под руководством Паоло Ваноли взяли кубок России. Итальянец действовал исключительно по схеме с тремя центральными, которую хорошо усвоил ещё в бытность футболистом «Пармы».

Паоло Ваноли Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ещё у «Спартака» с Джикией был неплохой отрезок при Доменико Тедеско — удалось взять серебро чемпионата России. Немец тоже играл с тремя центральными защитниками.

Преуспеть на дистанции исключительно с двумя центральными, одним из которых является Джикия, пытались Олег Кононов и Руй Витория. В итоге упёртость первого привела его лишь к увольнению. В свою очередь, португалец очень оперативно понял, что действовать так — только время зря терять, поэтому согласился на непривычную для себя схему с тремя центральными защитниками – и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гильермо Абаскаль с момента прихода в «Спартак» пытается преуспеть с двумя центральными защитниками. Пока старания атаки часто перечёркиваются ляпами сзади. А уж если у ребят впереди не шло, то наступал полный ужас. Требовалось либо менять расстановку, либо делать замены. Трансфер Бабича говорит о выборе второго варианта.

С одной стороны, покупкой Бабича «Спартак» ставит под сомнение статус Джикии. С другой — за все годы в клубе и при разных тренерах Георгий не показал готовность быть лидером обороны в схеме с двумя центральными защитниками. Похоже, чтобы строить игру вокруг него, спартаковским боссам требуется расставаться с Абаскалем. Но пока, получается, клуб жертвует игроком, а не тренером.

В «Спартаке» поняли важность качественных разрушителей

Чтобы действовать смело и от себя, в составе обязательно наличие игроков, способных страховать свою атаку от стихийных бедствий сзади.

Когда Андреа Пирло завершил карьеру, то признался, что атакующие звёзды «Милана» начала нулевых всегда были благодарны Паоло Мальдини, Алессандро Несте и их партнёрам по защите: созидатели могли заиграться, а надёжные парни сзади качественно подчищали за ними.

Понимал важность качественных игроков сзади и великий сэр Алекс Фергюссон: «Атака выигрывает вам матчи, оборона выигрывает вам титулы».

В 2019-м «Ливерпуль» взял АПЛ и Лигу чемпионов. Рекордным трансфером в истории клуба стала покупка у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка — он обошёлся в € 84,65 млн и сыграл ключевую роль в тех победах. В этом году «Ман Сити» и вовсе сделал требл. Чтобы развиваться дальше, за € 90 млн приобрели у «Лейпцига» защитника Йошко Гвардиола — второй трансфер в истории клуба по потраченной сумме.

Вирджил ван Дейк и Йошко Гвардиол Фото: Getty Images

Мораль очень проста: если желаешь выигрывать титулы (или хотя бы бороться за них), нельзя жертвовать обороной и экономить на ней.

Приобретя Бабича, «Спартак» повысил шансы на успех в погоне за «Зенитом». Теперь у клуба есть защитник с опытом игры в топ-лиге. К слову, в чемпионском 2017-м такими футболистами были Сердар Таски и Сальваторе Боккетти. Удалось бы взять титул, если бы не они? Есть большие сомнения.