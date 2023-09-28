Хави высказался о «Жироне», возглавившей турнирную таблицу Ла Лиги

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о «Жироне», поднявшейся на первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

«У клуба много достоинств. Это впечатляет. Это неудивительно, они уже много лет делают всё хорошо. У команды очень чёткая игровая модель. У Мичела (главный тренер «Жироны» Анхель Мичел. — Прим. «Чемпионата») всё получается эффективно. Это не совпадение», — приводит слова Хави Relevo в своём аккаунте в «Твиттере».

Вчера в матче 7-го тура испанской Примеры «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счётом 2:1. Благодаря этой победе каталонская команда возглавила таблицу Примеры, набрав 19 очков в семи встречах.

Как сообщает El Partidazo de COPE, «Жирона» впервые в истории стала единоличным лидером чемпионата Испании.