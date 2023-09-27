«Жирона» впервые в истории возглавила таблицу Ла Лиги, обойдя «Барселону» и «Реал» Мадрид

Завершился матч 7-го тура испанской Примеры между каталонской «Жироной» и «Вильярреалом». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Жирона» одержала победу со счётом 2:1.
Все мячи в матче «Жироны» с «Вильярреалом» были забиты во втором тайме. Сначала хавбек Дани Парехо реализовал пенальти и вывел «Вильярреал» вперёд. На 56-й минуте украинский форвард Артём Довбик сравнял счёт. Спустя лишь четыре минуты Эрик Гарсия с навеса своего однофамильца Алеша Гарсии забил победный для «Жироны» мяч — 2:1.
Благодаря этой победе каталонская команда возглавила таблицу Примеры, набрав 19 очков в семи встречах. «Вильярреал» находится на 14-й позиции с семью очками.
Как сообщает El Partidazo de COPE, «Жирона» впервые в истории стала единоличным лидером чемпионата Испании.
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