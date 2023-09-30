«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: Кубо удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 8-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» Бильбао. Матч проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано. Его ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте матча игроки «Реала Сосьедад» убежали в быструю размашистую контратаку. Брайс Мендес прострелил с левого фланга, Садик в борьбе с защитником не смог мяч остановить, зато справа в штрафную ворвался Кубо и отличным ударом низом отправил его в ближний угол ворот Симона.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее, на 30-й минуте встречи, защитник «Реала Сосьедад» Ле Норман своим голом открыл счёт в матче.

В минувшем сезоне испанского чемпионата команды сыграли дважды: в первом круге «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 3:1, во втором победил «Атлетик» со счётом 2:0.

После семи туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества туров «Атлетик» Бильбао набрал 14 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.