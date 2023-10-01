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Тренер «Динамо» Личка: «Ахмат» смотрится интересно. Быстрые и умные игроки

Тренер «Динамо» Личка: «Ахмат» смотрится интересно. Быстрые и умные игроки
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал матч 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч. К сожалению, нам не хватает последних 25–30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.

Нереализованный выход один на один Бериши в концовке? В футболе так бывает: не забиваешь одну, вторую, идёт третья возможность. Так бывает, что футбольный бог наказывает тебя. У тебя три момента — не можешь забить. Один шанс у соперника, и он забивает. Всё равно решают голы.

Ничья — справедливый результат? Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что «Ахмат» тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперёд. Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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