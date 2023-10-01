«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью с большим количеством моментов

Сегодня, 1 октября, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче 10-го тура МИР РПЛ. Матч проходил на «Ахмат-Арене» в Грозном. Главным судьёй матча был Артём Чистяков (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 21-й минуте Харин на правом фланге обыграл Карраскаля и отдал в центр штрафной на Светослава Ковачева, который подработал мяч и пробил в дальний нижний угол мимо Шунина.
На 52-й минуте Бителло выполнил прекрасную подачу в штрафную, где Роберто Фернандес выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в правый нижний угол ворот Опарина.
На данный момент после десяти туров РПЛ «Ахмат» располагается на 10-м месте с 12 очками. А «Динамо» находится на шестой строчке с 16 очками. Единоличным лидером в чемпионате является «Краснодар», у которого 24 очка.
- 1 октября 2023
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