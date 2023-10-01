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«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью с большим количеством моментов

«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью с большим количеством моментов
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Сегодня, 1 октября, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче 10-го тура МИР РПЛ. Матч проходил на «Ахмат-Арене» в Грозном. Главным судьёй матча был Артём Чистяков (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте Харин на правом фланге обыграл Карраскаля и отдал в центр штрафной на Светослава Ковачева, который подработал мяч и пробил в дальний нижний угол мимо Шунина.

На 52-й минуте Бителло выполнил прекрасную подачу в штрафную, где Роберто Фернандес выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в правый нижний угол ворот Опарина.

На данный момент после десяти туров РПЛ «Ахмат» располагается на 10-м месте с 12 очками. А «Динамо» находится на шестой строчке с 16 очками. Единоличным лидером в чемпионате является «Краснодар», у которого 24 очка.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ковачев – 21'     1:1 Фернандес – 51'    
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