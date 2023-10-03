Президент «Севильи» высказался о разрыве отношений с «Барселоной»

Президент «Севильи» Хосе Кастро высказался по поводу дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Ранее каталонской «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в даче взятки.

«Мы получили поддержку от многих клубов. У нас есть убеждения. Это правда, что закон существует, окончательного решения нет, но выплаты произведены.

Мы отвергаем эту практику, судья должен будет решить, является ли это преступлением. Я говорю, что это очень серьёзно. Вы не можете заплатить €7,5 миллионов действующему судье.

А если судьям были произведены выплаты, это противоречит чистоте соревнований. Если рефери заплатили деньги, то это за что-то. Я не собираюсь находиться в ложе «Барселоны» как ни в чем не бывало. Правосудие скажет, было ли преступление, но то, что выплата была, это точно», — приводит слова Кастро Mundo Deportivo.

Ранее представители «Севильи» отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед матчами между двумя командами. Также они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства. После этого каталонский клуб объявил о разрыве всех институциональных отношений с севильским клубом.

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