Хакан Чалханоглу о матче с «Бенфикой»: четвертьфиналы уже забыты, будет тяжело

Полузащитник «Интер» Хакан Чалханоглу высказался о предстоящем матче с «Бенфикой».

«Перед нами сильная команда, и мы уже видели в прошлом году, как трудно с ней играть. Четвертьфиналы уже забыты, будет тяжело.

Мои отношения с болельщиками «Интера» невозможно объяснить, их можно только прожить. Когда ты находишься на поле, когда ты чувствуешь людей, это дает тебе что-то невероятное. Эмоции испытываю не только я, но и моя семья: моя мама дома плакала, была счастлива и горда, как и моя жена. Я всегда буду отдавать все ради этой майки, потому что никогда не забуду свой первый день в «Интере», — приводит слова Чалханоглу la Repubblica.

Сегодня, 3 октября, «Интер» сыграет с «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом матче команда Индзаги сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). В группе с «нерадзурри» находятся: «Бенфика», «Реал Сосьедад» и «Ред Булл Зальцбург».