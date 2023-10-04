Бекхэм рассказал, что не хотел переходить из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал о трансфере из английского клуба в мадридский «Реал».

«Я не хотел покидать клуб в 2003 году. Тогда мы снова выиграли лигу, но мне позвонили и сказали, что всё решено, и клуб договорился о сделке. Даже когда я захотел поговорить с тренером после этого, он не захотел со мной разговаривать. Это было не со зла. Он ушёл в отпуск и не хотел, чтобы с ним связывались. Он одобрил решение клуба, и на этом всё закончилось», — сказал Бекхэм в видео на YouTube-канале The Overlap.

В 2003 году Бекхэм перешёл из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила € 37,5 млн. За испанский клуб Дэвид принял участие в 124 встречах. Англичанин покинул «Реал» летом 2007 года.