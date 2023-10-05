В CAS заявили, что от «Ростова» не было обращения по делу Норманна

«Ростов» не обращался в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Матиаса Норманна, сообщает «Матч ТВ». Во вторник, президент жёлто‑синих Арташес Арутюнянц заявил, что что клуб подал жалобу в CAS на норвежского футболиста.

«На данный момент в Спортивный арбитражный суд по этому вопросу не обращались», — сообщили в пресс‑службе CAS.

Напомним, 20 августа Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина набрали 10 очков в 10 играх. В группе Кубка России дончане с восемью очками занимают третье место.