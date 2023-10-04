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Пивоваров: знаем, что «Ростов» подал на Норманна жалобу в CAS. Ведём работу отдельно

Пивоваров: знаем, что «Ростов» подал на Норманна жалобу в CAS. Ведём работу отдельно
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о жалобе «Ростова» на норвежского полузащитника Матиаса Норманна, поданную в CAS (Спортивный арбитражный суд).

«Знаем, что «Ростов» подал жалобу в СAS. Мы отдельно ведём с ним претензионную работу. Сейчас ждём от него ответа. По результатам ответа будем принимать дальнейшее решение. Мы ожидаем ответа на следующей неделе. Мы будем защищать свои интересы до конца», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 20 августа Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

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