Игрок «Пари НН» Кутателадзе — о голе Севикяна: он и на тренировке такие кладёт постоянно

Форвард «Пари НН» Николоз Кутателадзе прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), а также высказался о забитом голе Эдгара Севикяна.

«Знали, что «Крылья» — хорошая команда, идёт на втором месте. Готовились. Все ребята — молодцы, получилось победить в такой тяжёлой игре. Думаю, мы просто больше хотели. У нас был мощный настрой, играли на 200%. Вот это и помогло нам сегодня выиграть. У нас хорошая команда, настраиваемся, готовимся, хотим продолжить эту успешную серию в следующих матчах.

Как Севикян забивает такие голы? У него спросите! Да он и на тренировке такие же кладёт постоянно. Так что я не удивлён, что он такой положил. Уверен, в ближайшее время он ещё такие забьёт», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».