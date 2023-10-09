Геннадий Орлов: «Локомотив» опустится ниже, четвёртое место не для него

Футбольный эксперт Геннадий Орлов оценил турнирные перспективы московского «Локомотива» в чемпионате России текущего сезона.

«Сейчас Карпин вызвал в сборную семь человек из «Локомотива». Но что «Локомотив»-то? Команда идёт на четвёртой позиции в Премьер-Лиге, но это место не для неё. Она опустится ниже. Там же чудо происходит, везение необыкновенное. Это говорит о том, что российский футбол притормозился. Хотя лига смотрится интереснее, чем в прошлом году», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

«Локомотив» набрал 19 очков за 11 туров и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова не проигрывают на протяжении четырёх последних матчей во всех турнирах.

Ранее Орлов оценил решение Карпина вызвать в сборную России на матчи с Камеруном и Кенией защитника «Спартака» Георгия Джикию.