Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче между Нигерией и Саудовской Аравией

Нападающий итальянского «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен получил травму в товарищеской игре с Саудовской Аравией (2:2), прошедшей вчера, 13 октября.
«Мы находимся в контакте с «Наполи», в конце каждого матча отправляем отчёты, чтобы информировать клубы, поскольку несём ответственность за здоровье игроков. Осимхен — фантастический футболист, он нужен нам всем. Проведём тесты и решим, вернётся ли он в Неаполь или останется здесь. Определим это в зависимости от степени травмы.
Заставлять Осимхена ещё раз играть через три дня может быть опасно. Рисковать им означало бы рисковать тем, что он не сможет играть месяц или два. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл, но мы должны уважать клубы. И это относится не только к «Наполи», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру в эфире OmaSportsTV.
- 14 октября 2023
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