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Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче между Нигерией и Саудовской Аравией

Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче между Нигерией и Саудовской Аравией
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Нападающий итальянского «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен получил травму в товарищеской игре с Саудовской Аравией (2:2), прошедшей вчера, 13 октября.

«Мы находимся в контакте с «Наполи», в конце каждого матча отправляем отчёты, чтобы информировать клубы, поскольку несём ответственность за здоровье игроков. Осимхен — фантастический футболист, он нужен нам всем. Проведём тесты и решим, вернётся ли он в Неаполь или останется здесь. Определим это в зависимости от степени травмы.

Заставлять Осимхена ещё раз играть через три дня может быть опасно. Рисковать им означало бы рисковать тем, что он не сможет играть месяц или два. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл, но мы должны уважать клубы. И это относится не только к «Наполи», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру в эфире OmaSportsTV.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
13 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
2 : 2
Нигерия
1:0 Аль-Фаридж – 60'     1:1 Аль-Амри – 73'     1:2 Ихеаначо – 81'     2:2 Канно – 90+10'    
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