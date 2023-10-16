Футболистки ЦСКА обливались шампанским в раздевалке и целовали кубок. Лучшие фото победы

15 октября в Калининграде на стадионе «Калининград» в финальном матче Кубка России среди женщин ЦСКА обыграл «Зенит». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу армейцев.

В прошлом розыгрыше Кубка России среди женских команд ЦСКА также стал победителем. В финальном матче Кубка России 2022 года ЦСКА тоже обыграл «Зенит» (1:2). Напомним, женская команда ЦСКА является трёхкратным обладателем Кубка России. Ранее московский клуб завоевал трофей в 2017 году, обыграв в финале «Чертаново» со счётом 1:0.

В полуфинале нынешнего розыгрыша Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», одержав победу с минимальным счётом 1:0.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.