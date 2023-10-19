Ади Хюттер о работе в «Монако»: я подумал: я здесь в отпуске или это мое рабочее место?

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о работе в новом клубе. 53-летний австрийский специалист возглавил клуб в июле 2023 года. Контракт рассчитан на два сезона.

«Они искали тренера, который был бы сторонником агрессивного, энергичного, атакующего футбола. Когда это стало конкретным, я сразу согласился, потому что «Монако» — захватывающий и большой традиционный клуб.

Работа? С трех наших тренировочных площадок открывается вид на море, а в хорошие дни можно даже заглянуть в Ниццу. Когда вы спускаетесь по серпантину в Монако, это уже впечатляет. Вначале я подумал: Я здесь в отпуске? Или это мое рабочее место? Я не знаю, есть ли в мире много более приятных мест для работы», — приводит слова Хюттера kicker.

После восьми туров «Монако» занимает первое место в чемпионате Франции с 17 очками. На втором месте расположилась «Ницца» (16 очков).