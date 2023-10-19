Пименов: у «Акрона» будет преимущество перед «Шинником» в матче Кубка России

Бывший футболист Руслан Пименов высказался в преддверии матча Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и ярославским «Шинником».

«У «Акрона есть психологическое преимущество перед «Шинником», потому что тольяттинцы — фавориты в этой игре. Ярославцам, в свою очередь, нужно выкарабкиваться из ситуации, в которую они попали, забравшись высоко в таблице Первой лиги. Теперь к ним относятся как к претенденту, поэтому «Акрон» — фаворит», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Акроном» и «Шинником» состоится сегодня, 19 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и начнётся в 16:30 мск. В прошлом сезоне команды встречались друг с другом в рамках Мелбет Первой лиги. Оба раза победу одержал «Шинник» (3:2 и 1:0).