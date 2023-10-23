Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не знаю, что происходит». Сорокин — о нехватке игрового времени в «Рубине»

«Не знаю, что происходит». Сорокин — о нехватке игрового времени в «Рубине»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о нехватке игрового времени в казанском клубе.

«Я не знаю, что происходит. Я разговаривал и с тренером, и с руководством. Тренер говорит, что мне ещё нужно набирать форму после перерыва, когда я не играл. Руководство просит потерпеть. Этим я и занимаюсь: тренируюсь и жду возможности проявить себя на поле.

Интерес от «Рубина» был ещё давно, но до конкретики дошло только в это трансферное окно. Были долгие разговоры с руководством. Мне дали понять, что в «Рубине» на меня рассчитывают, и в итоге я принял решение о переходе. Ни о чём не жалею. Я люблю этот клуб, город и наших болельщиков. Возвращался сюда с одной мыслью – помогать клубу набирать очки. Но на деле пока я даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
ЦСКА и «Рубин» выдали зрелище даже при нулях на табло. Как же не везло обеим командам!
ЦСКА и «Рубин» выдали зрелище даже при нулях на табло. Как же не везло обеим командам!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android