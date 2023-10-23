«Не знаю, что происходит». Сорокин — о нехватке игрового времени в «Рубине»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о нехватке игрового времени в казанском клубе.

«Я не знаю, что происходит. Я разговаривал и с тренером, и с руководством. Тренер говорит, что мне ещё нужно набирать форму после перерыва, когда я не играл. Руководство просит потерпеть. Этим я и занимаюсь: тренируюсь и жду возможности проявить себя на поле.

Интерес от «Рубина» был ещё давно, но до конкретики дошло только в это трансферное окно. Были долгие разговоры с руководством. Мне дали понять, что в «Рубине» на меня рассчитывают, и в итоге я принял решение о переходе. Ни о чём не жалею. Я люблю этот клуб, город и наших болельщиков. Возвращался сюда с одной мыслью – помогать клубу набирать очки. Но на деле пока я даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.