Карло Анчелотти — об игре с «Брагой»: это возможность для нас победить снова

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Брагой» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это возможность для нас, потому что после двух побед было бы приятно победить снова. Нам противостоит команда, которая хорошо играет, которая любит атаковать и контролировать ситуацию. Для нас важно обороняться, потому что там мы можем воспользоваться теми индивидуальными качествами, которыми обладаем.

Начинать игру без страха позитивно, но мы должны уважать наших соперников, которые очень хорошо атакуют и забили много голов в последних матчах. Я испытываю огромное уважение, но это фантастическая возможность уверенно пройти групповой этап.

Возможные ротации? Я должен оценить состояние некоторых игроков, особенно тех, кто восстановился после травм, таких как Алаба и Менди. Начо вернулся, и с Фрэном всё в порядке, но некоторые игроки выбиты после последней игры», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После двух туров «Реал» занимает первое место с шестью очками в группе С с «Наполи» (3), «Брагой» (3) и «Унионом» (0).