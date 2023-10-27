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Клопп — о Гравенберхе: приятно видеть, что он набирается уверенности

Клопп — о Гравенберхе: приятно видеть, что он набирается уверенности
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике своей команды Райане Гравенберхе, который присоединился к мерсисайдскому клубу в летнее трансферное окно.

«Он мне очень нравится и как игрок, и как человек. Приятно видеть, что Райан снова начинает верить в себя. Очевидно, это важный момент для любого игрока, но для молодого особенно. Это очень круто. Ещё многое можно улучшить, и это хорошие новости, потому что все видят, каким потенциалом он обладает», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Райан Гравенберх перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» под занавес летнего трансферного окна. Нидерландский полузащитник провёл за «Ливерпуль» девять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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