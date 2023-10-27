Футбол на выходных: 10 самых интригующих матчей 28 и 29 октября

«Барселона» — «Реал»: суббота, 28 октября, 17:15

Интрига: забьёт ли Беллингем в «эль класико»?

Тут и объяснять ничего не нужно, это «класико»! Под №187 – в контексте Примеры. Статистика предыдущих 186 такая: 77 побед у «Реала», 74 – у «Барсы», вничью разборки заканчивались 35 раз. Почти равенство по голам: 299 — у мадридцев, 298 – у каталонцев.

При всём уважении к чуду «Жироны», но именно «Реал» и «Барса» претендуют на титул и идут друг за другом в таблице. Хотя «Жирона» в случае победы над «Сельтой» усядется на первое место, если в «класико» будет ничья или победа «Барсы».

«Барселона» пусть и третья в Примере, но по сезону идёт без поражений. Три победы из трёх в ЛЧ – и можно особо не волноваться о выходе из группы. В Испании было три ничьих, причём дважды спасались с аутсайдерами на выезде: с «Мальоркой» и «Гранадой» по 2:2. Есть проблемы с составом, главная потеря – Левандовски, но разыгрались Феликс и Ферран. Да и за клуб бьются молодые. У Хави уже по семь-восемь воспитанников на скамейке, не считая топ-талантов вроде Бальде и Ямала, выходящих в основе. В любой момент какой-нибудь 17-летний пацан готов выскочить со скамейки и забить через 35 секунд.

А что «Реал»? Нынешний «Реал» – это Беллингем. Англичанин феноменально дебютировал, прокачав весь состав. Он не только хорош индивидуально и набирает голы-передачи, а влияет на всех. Карло Анчелотти пробует рокировку в «ромбе» 4-3-1-2, чтобы получить идеальную систему. Модрич – номинально самая высокая грань, но это ради прессинга и упрощённого перестроения в момент обороны.

В общем, Хави против Анчелотти, Беллингем против тер Штегена, Феликс против Кепы, два испанских гранда – в очередном «эль класико».