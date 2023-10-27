Футбол на выходных: 10 самых интригующих матчей 28 и 29 октября

Отобрали среди всех турниров лучшие футбольные матчи приближающихся выходных. И предлагаем именно вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи вы ждёте, а какие вам менее интересны? Пишите в комментариях, за какими играми будете следить особенно и почему.
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«Барселона» — «Реал»: суббота, 28 октября, 17:15
Интрига: забьёт ли Беллингем в «эль класико»?
Тут и объяснять ничего не нужно, это «класико»! Под №187 – в контексте Примеры. Статистика предыдущих 186 такая: 77 побед у «Реала», 74 – у «Барсы», вничью разборки заканчивались 35 раз. Почти равенство по голам: 299 — у мадридцев, 298 – у каталонцев.
При всём уважении к чуду «Жироны», но именно «Реал» и «Барса» претендуют на титул и идут друг за другом в таблице. Хотя «Жирона» в случае победы над «Сельтой» усядется на первое место, если в «класико» будет ничья или победа «Барсы».
«Барселона» пусть и третья в Примере, но по сезону идёт без поражений. Три победы из трёх в ЛЧ – и можно особо не волноваться о выходе из группы. В Испании было три ничьих, причём дважды спасались с аутсайдерами на выезде: с «Мальоркой» и «Гранадой» по 2:2. Есть проблемы с составом, главная потеря – Левандовски, но разыгрались Феликс и Ферран. Да и за клуб бьются молодые. У Хави уже по семь-восемь воспитанников на скамейке, не считая топ-талантов вроде Бальде и Ямала, выходящих в основе. В любой момент какой-нибудь 17-летний пацан готов выскочить со скамейки и забить через 35 секунд.
А что «Реал»? Нынешний «Реал» – это Беллингем. Англичанин феноменально дебютировал, прокачав весь состав. Он не только хорош индивидуально и набирает голы-передачи, а влияет на всех. Карло Анчелотти пробует рокировку в «ромбе» 4-3-1-2, чтобы получить идеальную систему. Модрич – номинально самая высокая грань, но это ради прессинга и упрощённого перестроения в момент обороны.
В общем, Хави против Анчелотти, Беллингем против тер Штегена, Феликс против Кепы, два испанских гранда – в очередном «эль класико».
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 29 октября, 18:30
Интрига: случится ли очередная героическая победа «Юнайтед» или будет лёгкая прогулка для «Сити»?
Давненько мы не видели дерби Манчестера, к которому оба клуба подходят в равном статусе. И снова не увидим. Но погодите, не листайте дальше!
Да, «Юнайтед» в игровом кризисе, при этом есть три победы подряд в АПЛ и ЛЧ. Все – на характере, зубах и «Ферги-тайм». Хорошая новость для Эрика тен Хага: его команда не бросила играть и готова сражаться до конца. Кроме того, очки добывают Мактоминей, Магуайр и Онана. Критика, насмешки и оскорбления их не сломили. Обратная сторона медали: прежние лидеры (Рашфорд, Бруну, Каземиро) выглядят хуже ожидаемого, а «МЮ» в целом далёк от любимого стиля тен Хага. Да и лепить состав придётся из того, что есть.
И всё-таки это дерби, у «МЮ» есть обида за прошлый финал Кубка Англии (не говоря уж о 3:6). Плюс «Олд Траффорд» будет создавать ураган поддержки.
У «Сити» не сыграет Аканджи (перебор карточек), но это и неважно. Главное – в составе Родри. Он вернулся после дисквалификации, сразу помог обыграть «Брайтон», а теперь собирается кошмарить «МЮ». Холанд тоже воспрял, так что Пеп Гвардиола точно готовит лучший состав.
ЦСКА — «Краснодар»: воскресенье, 29 октября, 19:30
Интрига: ЦСКА наконец-то победит или «Краснодар» подтвердит чемпионские амбиции?
ЦСКА поражает количеством ничейных результатов. Шесть раз в последних семи матчах команда набирала одно очко. И, похоже, никто не знает, что с этим делать. Сторонние эксперты много рассуждают о нехватке классных игроков. Окей, проблема ясна, но до зимы она нерешаема. А результат нужен сейчас. Нынешний «Краснодар» на фоне московской команды – машина по набору очков. Ни одного поражения в сезоне, всего семь пропущенных мячей. И чётко обозначенная цель – не упасть с первого места. Хотя в последнем матче было трудно – еле отыгрались с «Балтикой».
Забавно, что два последних матча соперников закончились как раз вничью – 27 мая команды не забили ни одного гола в Краснодаре в рамках РПЛ, а через пару недель обменялись голами в Суперфинале Кубка России. Правда, после били пенальти, где победил ЦСКА. Естественно, в этот раз ничья не нужна никому. «Краснодару» важно удержать отрыв от второго места, ведь встреча с «Зенитом» уже 11 ноября. ЦСКА тоже пора побеждать. Да, отставание от третьего места пока только три очка, но если команда снова сыграет вничью – это финально превратится в мем.
«Наполи» — «Милан»: воскресенье, 29 октября, 22:45
Интрига: забьёт ли Хвича и что покажет «Милан» после поражений от «Юве» и «ПСЖ»?
«Наполи» тяжело идёт по сезону – не так-то просто играть с золотыми медалями на шее. Состав практически тот же, но теперь и отношение соперников к «Наполи» иное, и силы уходят на ЛЧ, и тренер новый. Ко всем проблемам добавилась травма Осимхена, который вылетел на четыре-шесть недель. Распадори и Симеоне пока не впечатляют, так что придётся Кварацхелии тащить команду.
«Милан» сливает Лигу чемпионов (0:3 от «ПСЖ», последнее место в группе и 0 голов за три матча), зато держится в лидерах Серии А. В прошлом туре, правда, проиграли дома «Ювентусу» — 0:1. Но Стефано Пиоли не унывает. После каждого матча говорит о плюсах и о том, в чём его команда показала себя отлично. «Беспокоюсь ли я? Да, как и всегда, если проигрываешь дважды подряд. Есть моменты, в которых нужно разобраться получше», – уверен тренер.
В общем, воскресный вечер в Неаполе – для обеих команд хороший повод разобраться в себе и зарядиться уверенностью, использовав кризисные точки противника.
«Интер» — «Рома»: воскресенье, 29 октября, 20:00
Интрига: Лукаку забьёт бывшим?
«Рома» неудачно стартовала в Серии А. Одно очко после трёх туров – такого вряд ли кто-то ожидал. Но потом в Рим на самолёте владельца прилетел Ромелу Лукаку. Да, 30-летнему бомбардиру вообще не нужна адаптация – он сразу начал забивать. На его счету уже пять мячей в семи матчах Серии А. А сама «Рома» наконец-то начала побеждать. После сентябрьской паузы на сборные всего одно поражение. И очень странное – от «Дженоа» (1:4).
Пока римлянам далеко до первой тройки. И чтобы туда залететь, точно нужно демонстрировать уровень на фоне статусных соперников. «Интер» – один из них. Команда здорово стартовала (была, правда, странная осечка с «Сассуоло») и после поражения «Милана» в последнем туре взлетела на первую строчку. И у них нет никакого желания её покидать.
Отдельная интрига в этой игре для того же Лукаку. Многие помнят, как он уходил из «Интера» летом 2023-го. Короткий контекст: убеждал клуб, что хочет остаться, и просил выкупить его из «Челси». Потом перестал отвечать на звонки и разговаривал с «Ювентусом». А в итоге оказался в «Роме». Болельщики «нерадзурри» точно запомнили эту историю. И наверняка знаково встретят Ромелу на своём стадионе. Но его задача от этого не меняется – парень обязан забивать.
«Лилль» — «Монако»: воскресенье, 29 октября, 17:00
Интрига: подтвердит ли «Монако» претензии на чемпионство и что покажет Головин?
Ещё одна проверка готовности «Монако» побороться за титул. Не то чтобы «Лилль» претендует на первое место, но Паулу Фонсека строит крепкую созидательную команду. Внезапно проблемой для «Лилля» оказался собственный газон. Во Франции проходит Кубок мира по регби, и поле стадиона «Пьер-Моруа» пострадало настолько, что тренер вспыхнул: «Поле – катастрофа, и хорошего матча на таком газоне вы не увидите. Это минус для нашего футбола. Мне нужно сказать футболисту, чтобы он изменил свой стиль игры?»
Если поляну так и не восстановят, тому же «Монако» очень пригодятся радиоуправляемые дальние удары Головина. В прошлом туре он забил дважды и вернул команду на первое место.
ПСВ — «Аякс»: воскресенье, 29 октября, 16:30
Интрига: ПСВ уничтожит «Аякс» или мы увидим героическое преображение?
Потенциально это вообще лучший матч выходных! Никакой иронии, следите за руками, что тут поставлено на карту.
ПСВ – лидер, взял девять побед из девяти, 30:3 – разность мячей. «Аякс» – ходячая катастрофа (одна победа, 17-е место, да что тут объяснять, там кошмар вообще). Де Топпер – вполне себе дерби Нидерландов, между Эйндховеном и Амстердамом порядка 130 км. К тому же это главные топы в истории Эредивизии. Однажды ПСВ унизил «Фейеноорд» – 10:0. Думаете, они не мечтают сделать подобное с «Аяксом»?
С другой стороны, когда, если не сейчас, «Аяксу» восставать из пепла ожиданий и позорных передач своему голкиперу? Может, они смогут даже сделать несколько передач к чужим воротам.
Да, это реальная карта передач «Аякса».
Есть ещё мотивирующая история из прошлого: в 2017 году «Аякс» влетел в Эйндховене 0:3. И клубный автобус по дороге в Амстердам остановили 150 недовольных болельщиков. Фанаты потребовали объясниться генерального директора Эдвина ван дер Сара и главного тренера Эрика тен Хага. После долгой беседы удалось разойтись миром. Но сейчас «Аякс» немного в другом положении, и один матч болельщики уже сорвали. Судя по Лиге Европы и встрече с «Брайтоном», пока до выхода из кризиса очень далеко. Но матч с ПСВ – прекрасная мотивация, чтобы начать.
«Факел» — «Спартак»: суббота, 28 октября, 14:00
Интрига: отберёт ли «Факел» очки у «Спартака» впервые после возвращения в РПЛ?
«Факел» после прихода Сергея Ташуева изменился. Это признают и сами игроки – больше никакого упрощённого футбола с дальними передачами на нападающих и в надежде, что полузащитники зацепятся за мяч. Теперь всё куда сложнее. Да, к этому нужно привыкнуть. Да, это требует совершенно другой работы. Но главное – это начинает приносить очки. У «Факела» только одно поражение в последних пяти матчах. И две победы.
Впереди «Спартак». А статистика личных встреч с ним – совсем не в пользу воронежцев. После их возвращения в элиту команды встречались четыре раза, и всегда побеждал «Спартак». Прилично зарубились разве что в последнем случае, когда до 87-й минуты счёт был 2:2. Но и тогда Мартинс принёс победу.
Теперь команде Абаскаля нужно готовиться не к обычному взламыванию обороны, а к более запутанной игре. В прошлом сезоне Ташуев уже доставил нынешнему тренеру «Спартака» проблемы. Когда он руководил «Ахматом», встреча закончилась вничью 0:0. Сейчас «Факелу» тоже под силу не проиграть. И в пятом матче наконец-то зацепиться за очки.
«Ростов» — «Локомотив»: суббота, 28 октября, 16:30
Интрига: остановит ли почувствовавший уверенность «Ростов» команду Галактионова?
В начале октября команды встречались в Москве в рамках Кубка, и «Локомотив» оформил комфортную победу – 3:1. К новой встрече уже в РПЛ «Ростов» подходит в лучшей готовности и с другим настроем.
В прошлом туре команда Валерия Карпина разбила «Ахмат» — 3:0, и это первая победа в РПЛ с августа! Второй подряд домашний матч – отличный повод ещё приподняться в таблице. «Локо» засматривается на топ-3, но два тура подряд играет вничью. В общем, все заряжены.
Битвы «Ростова» и «Локомотива» вообще редко заканчиваются без голов, в последний раз такая печаль была в 2020 году. А тут две команды, способные использовать слабые стороны друг друга. Карпин хочет доминировать, а оборона «Локо» далеко не безгрешна. При этом шустрые атакующие игроки железнодорожников обожают свободные пространства.
Неочевидные интриги: сможет ли Дзюба вновь проявить себя перед Карпиным? И забьёт ли Миронов издали родному клубу?
«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: воскресенье, 29 октября, 17:30
Интрига: забьют ли команды больше четырёх голов на двоих?
Игры «Айнтрахта» и дортмундской «Боруссии» прекрасны своей результативностью. Если брать только встречи во Франкфурте-на-Майне, в среднем хозяева забивают 1,79 гола, а гости – 1,42. Ждём много голов и в воскресенье!
Правда, сейчас «Айнтрахт» учится жить без Коло Муани, и голы даются с трудом. Да, бедному ХИКу в Лиге конференций накидали шесть, но в Бундеслиге забили всего девять в восьми матчах. Новым лидером нападения, которого затем продадут за 100 млн, по идее должен стать египтянин Омар Мармуш.
«Боруссия» надеется на Фюллькруга, который, конечно, далеко не Холанд, но пару голов уже оформил. Куда важнее, что более-менее получается распределить функционал и влияние Беллингема – между всеми креативщиками. Юлиан Брандт отважился взять на себя ответственность за голы и уже сделал 3+4. В Бундеслиге дортмундцы не проигрывали (а пять последних матчей в Германии и вовсе выиграли, плюс хлопнули «Ньюкасл» в гостях в ЛЧ), но ребят во Франкфурте таким не испугаешь.