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«Жирона» — «Сельта»: стали известны стартовые составы команд

«Жирона» — «Сельта»: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 27 октября, в матче 11-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Встреча начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 11-й тур
27 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Эррера – 90+1'    

Стали известны стартовые составы команд:

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Мартинес, Лопес, Довбик, Гарсия, Савио, Блинд, Коуту, Эррера, Мартин.

«Сельта»: Гуайта, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, де ла Торре, Дотор, Тапиа, Бамба, Аспас, Ларсен.

После десяти туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Сельта» заработала шесть очков и располагается на 18-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата мадридский «Реал», у которого в активе 25 очков.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Сельта» обыграла «Жирону» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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