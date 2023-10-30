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Маттео Политано: команда, которую вы видели в первом тайме — это не настоящий «Наполи»

Маттео Политано: команда, которую вы видели в первом тайме — это не настоящий «Наполи»
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Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Я рад снова забивать дома. Мы немного разочарованы, потому что могли уйти с тремя очками. Нам не удалось сыграть в свою игру в первом тайме. Мы действительно были под ударом. Однако мы показали, какая мы отличная команда, своей реакцией во втором тайме.

Нам нужно использовать это как трамплин. Мы смогли оторваться поглубже и прийти в норму. «Наполи», который вы видели в первом тайме, — это не настоящий «Наполи», и нам нужно продолжать с того места, где мы остановились во втором тайме на 45-й минуте», — приводит слова Политано официальный сайт «Наполи».

После девяти туров Серии А «Наполи» занимает четвертое место с 18 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (25 очков).

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Жиру – 22'     0:2 Жиру – 31'     1:2 Политано – 50'     2:2 Распадори – 63'    
Удаления: Натан – 89' / нет
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