Маттео Политано: команда, которую вы видели в первом тайме — это не настоящий «Наполи»

Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Я рад снова забивать дома. Мы немного разочарованы, потому что могли уйти с тремя очками. Нам не удалось сыграть в свою игру в первом тайме. Мы действительно были под ударом. Однако мы показали, какая мы отличная команда, своей реакцией во втором тайме.

Нам нужно использовать это как трамплин. Мы смогли оторваться поглубже и прийти в норму. «Наполи», который вы видели в первом тайме, — это не настоящий «Наполи», и нам нужно продолжать с того места, где мы остановились во втором тайме на 45-й минуте», — приводит слова Политано официальный сайт «Наполи».

После девяти туров Серии А «Наполи» занимает четвертое место с 18 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (25 очков).