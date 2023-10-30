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Женская сборная России U19 разгромила сверстниц из Аргентины со счётом 7:1

Сегодня, 30 октября, состоялся товарищеский матч женской национальной команды России среди игроков не старше 19 лет со сборной Аргентины. Игра проходила в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 7:1.

В этой встрече нападающая Яна Свистунова оформила дубль. По одному голу забили Кира Петухова, Полина Сёмина, Арина Шуба, Татьяна Данилочкина и Анна Соловьёва.

Напомним, 27 октября национальная команда России U19 обыграла аргентинок со счётом 4:0.

В Аргентину прибыли две женские молодёжные сборные России — команда среди игроков не старше 19 лет, которую возглавляет Валентина Гавва, и сборная U20, возглавляемая Юрием Красножаном. Российские команды проведут по два товарищеских матча со сверстницами из Аргентины.