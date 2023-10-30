Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России U19 разгромила сверстниц из Аргентины со счётом 7:1

Женская сборная России U19 разгромила сверстниц из Аргентины со счётом 7:1
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, состоялся товарищеский матч женской национальной команды России среди игроков не старше 19 лет со сборной Аргентины. Игра проходила в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 7:1.

В этой встрече нападающая Яна Свистунова оформила дубль. По одному голу забили Кира Петухова, Полина Сёмина, Арина Шуба, Татьяна Данилочкина и Анна Соловьёва.

Напомним, 27 октября национальная команда России U19 обыграла аргентинок со счётом 4:0.

В Аргентину прибыли две женские молодёжные сборные России — команда среди игроков не старше 19 лет, которую возглавляет Валентина Гавва, и сборная U20, возглавляемая Юрием Красножаном. Российские команды проведут по два товарищеских матча со сверстницами из Аргентины.

Материалы по теме
Женская сборная России U19 разгромила сверстниц из Аргентины со счётом 4:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android