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Женская сборная России U19 разгромила сверстниц из Аргентины со счётом 4:0

Сегодня, 27 октября, состоялся товарищеский матч женской национальной команды России среди игроков не старше 19 лет со сборной Аргентины. Игра проходила в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:0.

В этой встрече нападающая Кира Петухова оформила дубль. По одному голу забили Ирина Дричева и Полина Сёмина.

Напомним, вчера, 26 октября, национальная команда России U20 обыграла «альбиселесте» со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забила полузащитница Ксения Коноваева.

В Аргентину прибыли две женские молодёжные сборные России — команда среди игроков не старше 19 лет, которую возглавляет Валентина Гавва, и сборная U20, возглавляемая Юрием Красножаном. Российские команды проведут по два товарищеских матча со сверстницами из Аргентины.