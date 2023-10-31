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Романцев: это был самый интересный тур РПЛ из уже сыгранных

Романцев: это был самый интересный тур РПЛ из уже сыгранных
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что минувший, 13-й тур текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги показался ему самым интересным из всех уже сыгранных в этом сезоне.

«Во всех парах, за исключением матча «Факел» — «Спартак», где воронежская команда выиграла по делу, все остальные матчи могли закончиться непредсказуемо. Все победы были одержаны с разницей в один мяч. Вничью сыграли «Крылья Советов» с «Оренбургом», спартаковцы проиграли «Факелу». А в остальных матчах победа в один мяч, везде была борьба и интрига. Это был самый интересный тур РПЛ из уже сыгранных», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

В 13-м туре хозяева поля одержали семь побед, ещё один матч закончился ничейным исходом. По итогам тура «Зенит» приблизился к лидирующему «Краснодару» (28), набрав 26 очков.

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