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Агент Жоау Батчи рассказал, покинет ли игрок «Краснодар» в ближайшее время

Агент Жоау Батчи рассказал, покинет ли игрок «Краснодар» в ближайшее время
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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал, собирается ли его клиент покинуть клуб.

«Батчи покинет «Краснодар»? Я не понимаю, откуда взялись такие разговоры. Сейчас только ноябрь, какой смысл об этом говорить? Я не знаю, что будет завтра, а вы спрашиваете о том, что будет дальше», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Напомним, Батчи перебрался в «Краснодар» из португальского «Шавиша» за € 1,5 млн в сентябре 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету ангольского хавбека – 13 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи за «Краснодар». Контракт Батчи с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3,5 млн.

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