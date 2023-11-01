Мор: в адрес «Спартака» было много критики, с «Краснодаром» в Кубке надо сыграть хорошо

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура пути РПЛ Фонбет Кубка России, где в рамках группы D красно-белые сыграют с «Краснодаром». Напомним, встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«Без всяких сомнений, будет много изменений. Надо дать всем поиграть, чтобы были в тонусе. Учитывая, что «Спартак» проиграл в Воронеже и в адрес команды было много критики, надо все равно сыграть хорошо.

То же самое у «Краснодара». Единственное, даже в случае победы команда не гарантирует себе выход в следующую стадию Пути РПЛ Кубка России. У «Спартака» два состава. Поэтому выходят те, кто свежие. И они играют лучше, чем соперник», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занимает первое место в группе D. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 12 очков в пяти играх турнира. «Краснодар» же располагается на третьей строчке, у «быков» восемь очков за аналогичное число игр.

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