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Защитник «Спартака» Чернов: «Оренбург» показал, что умеет хорошо играть в футбол

Защитник «Спартака» Чернов: «Оренбург» показал, что умеет хорошо играть в футбол
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Футболист «Спартака» Никита Чернов отреагировал на новость о том, что москвичам предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Защитник считает, что красно-белым будет тяжело в противостоянии с оренбуржцами.

«Думаю, что «Оренбург» — хороший соперник. На такой стадии уже нет слабых команд. Они показали, что умеют хорошо играть в футбол. Особенно у себя дома на искусственном поле они мало очков теряют, нам предстоит очень тяжёлая игра. Если будем действовать так, как мы умеем, результат будет хороший.

Как отношусь к предстоящей череде выездов? Так составлен календарь, это наша работа. Какая разница, куда ехать? Надо просто набирать очки по максимуму. «Краснодар», «Ростов» каждую неделю катаются на автобусах, на поездах. Думаю, им намного тяжелее, чем нам. У нас есть все условия, так что на это не стоит обращать внимания», — сказал Чернов в интервью YouTube‑каналу «Спартака».

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