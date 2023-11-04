«Его работы недостаточно для «Спартака». Корнеев — об Абаскале

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Корнеев поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль экспериментирует на «Спартаке», где во главе угла не только хорошая игра, но ещё и результат. И я не думаю, что он там что‑то специально «сливает», потому что я не вижу каких‑то явных провокаций с его стороны. Он работает как работает. Но его работы недостаточно для «Спартака», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В данный момент красно-белые находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 13 проведённых матчей.

Завтра, 5 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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