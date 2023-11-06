Фанаты «Фулхэма» провели акцию протеста из-за роста цен на билеты на 18% с прошлого сезона

Фанаты английского «Фулхэма» провели акцию протеста из-за роста цен на билеты на 18% с прошлого сезона, сообщает FourFourTwo.

4 ноября на матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1) болельщики «Фулхэма» провели собственный протест. Фанаты на 18-й минуте подняли жёлтые карточки с надписью: «Пожалуйста, не обесценивайте нас». Таким образом они выразили протест против цен, которые выросли на 18% по сравнению с прошлым сезоном.

При продлении абонемента на стадион «Крэйвен Коттедж» фанатам пришлось заплатить £ 650 (€ 743), в прошлом сезоне цена составляла £ 550 (€ 629). При этом, если болельщик покупает новый абонемент, то он обойдётся ему £ 830 (€ 950).

Цена на матч с «Манчестер Юнайтед» варьировалась от £ 67 до £ 167 (от € 76 до € 191) за билет. Для сравнения, на матч с «Ноттингем Форест», который пройдёт 6 декабря, цены за билет варьируются от £ 49 до £ 105 (от € 56 до € 120).