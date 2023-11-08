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«РБ Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура группы G Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и немецким «Ред Булл Лейпциг». Матч прошёл на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит уже на восьмой минуте, когда полузащитник «Лейпцига» Ксави Симонс вывел свою команду вперёд с передачи Ксавера Шлагера. На 77-й минуте нападающий Луа Опенда увеличил преимущество гостей. Шлагер снова отметился ассистом. Спустя всего лишь четыре минуты защитник «Лейпцига» Бенджамин Хенрихс поразил собственные ворота и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «РБ Лейпциг» квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, набрав девять очков в четырёх играх. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции группы G, у сербской команды одно очко. Ни «Црвена Звезда», ни «Янг Бойз» уже не смогут догнать «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити», которые досрочно вышли в плей-офф.

Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Симонс – 8'     0:2 Опенда – 77'     1:2 Хенрихс – 81'    
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