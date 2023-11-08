«РБ Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура группы G Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и немецким «Ред Булл Лейпциг». Матч прошёл на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит уже на восьмой минуте, когда полузащитник «Лейпцига» Ксави Симонс вывел свою команду вперёд с передачи Ксавера Шлагера. На 77-й минуте нападающий Луа Опенда увеличил преимущество гостей. Шлагер снова отметился ассистом. Спустя всего лишь четыре минуты защитник «Лейпцига» Бенджамин Хенрихс поразил собственные ворота и установил окончательный счёт встречи.
Благодаря этой победе «РБ Лейпциг» квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, набрав девять очков в четырёх играх. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции группы G, у сербской команды одно очко. Ни «Црвена Звезда», ни «Янг Бойз» уже не смогут догнать «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити», которые досрочно вышли в плей-офф.
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