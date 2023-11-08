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Жозе Моуринью может воссоединиться с Каримом Бензема в «Аль-Иттихаде»

Саудовский «Аль-Иттихад» находится в поиске нового главного тренера после увольнения португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту.

Как сообщает журналист Руди Галетти в соцсетях, руководство «Аль-Иттихада» заинтересовано в приглашении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на пост наставника саудовской команды.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может покинуть римский клуб по окончании сезона-2023/2024. В составе «Аль-Иттихада» выступает французский нападающий Карим Бензема, с которым португальский специалист работал в мадридском «Реале».

Напомним, Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года. С римским клубом он завоевал Лигу конференций в сезоне-2021/2022. На данный момент «Рома» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Моуринью набрала 17 очков после 11 туров.