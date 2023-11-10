Лидер женской Суперлиги ЦСКА не смог обыграть «Звезду-2005» в матче заключительного этапа

Завершилась встреча 3-го тура заключительного этапа женской Суперлиги (1–6-е места) между пермской «Звездой-2005» и московским ЦСКА. ЦСКА не смог обыграть «Звезду-2005» и сыграл вничью со счётом 0:0.
В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но сделать это так и не смогли — оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей. Во второй половине встречи рисунок игры остался тем же — и ЦСКА, и «Звезда-2005» пытались открыть счёт, но реализовать это так и не смогли вплоть до самого финального свистка. Итог игры — безголевая ничья, 0:0.
После результата данного матча ЦСКА остался на первом месте турнирной таблицы заключительного этапа (1–6-е места), набрав 35 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», у которого 32 очка и игра в запасе. Что касается «Звезды-2005», то она занимает четвёртую позицию, имея в своём активе 24 очка.
- 10 ноября 2023
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