«Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» и упустил шанс обойти «Ман Сити» в АПЛ

Завершился матч 12-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 1:2, упустив победу на последних минутах встречи.

В самом начале матча, на третьей минуте, Бреннан Джонсон с передачи Педро Порро открыл счёт, выведя «шпор» вперёд. Почти всё время встречи прошло за преимуществом «Тоттенхэма», но на 90+1-й минуте Пабло Сарабия сравнял счёт. Вскоре, на 90+7-й минуте, Марио Лемина вывел «волков» вперёд, принеся волевую победу «Вулверхэмптону» со счётом 2:1.

После результата данного матча «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 12 встречах. Лидирует «Манчестер Сити» — у команды Хосепа Гвардиолы 27 очков после 11 туров чемпионата. «Вулверхэмптон» же, в свою очередь, занимает 12-е место, имея в своём активе 15 очков после 12 матчей.