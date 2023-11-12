Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Я думаю, что «Спартак» и «Ростов» — в равных условиях. Обе команды имеют равные шансы на победу. Мне кажется, что будет атакующий футбол, потому что эти команды много играют впереди. Кто-то победит. «Спартак» не выглядит однозначным фаворитом? Я об этом и говорю», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала игры — 19:30 мск.

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