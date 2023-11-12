Бразильские футболисты сыграли больше минут за «Зенит» в РПЛ, чем россияне

Легионеры из Бразилии отыграли большее количество минут за санкт-петербургский «Зенит» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, чем футболисты с российским гражданством. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По информации источника, бразильцы из «Зенита» провели в этом сезоне РПЛ 5402 минуты на поле, а россияне – 4725 минут. Бразильцев в составе сине-бело-голубых семеро, в среднем они провели по 771 минуте. Россиян же сыграло 15 человек, в среднем по 315 минут.

Стоит отметить, что в данной статистике защитник Марио Фернандес считается россиянином, поскольку он играл за сборную России, а полузащитник Клаудиньо – бразильцем, несмотря на наличие паспорта РФ.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице.