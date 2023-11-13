Валерий Газзаев назвал основную причину проблем ЦСКА в текущем сезоне

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о проблемах армейского клуба в текущем сезоне после завершения первого круга Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона. Вы правильно заметили: после победы в Кубке России и второго места в РПЛ в прошлом сезоне задача на этот год была только одной — победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию: оборона, средняя линия и нападение. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту на позицию.

Второй момент: безусловно, армейцев стали преследовать травмы. Роша, Мойзес, Дивеев. Мы наблюдали за экспериментами в обороне при отсутствии равноценных замен. Почему в прошлом сезоне команда хорошо прошла заключительный отрезок чемпионата и стала серебряным призёром? Был стабильный состав. А сегодня его попросту нет, у армейцев есть молодые и не интегрированные в игру футболисты», — приводит слова Газзаева RT.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков в 15 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка.