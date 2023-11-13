Валерий Газзаев назвал команды, которые ведут борьбу за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«На мой взгляд, «Краснодар» не является главным претендентом на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне. Однако стоит отдать команде должное, она показывает наиболее стабильную игру среди всех остальных коллективов, и, что самое главное в футболе, краснодарцы нацелены на борьбу за результат. Тем не менее матч с «Зенитом» получился абсолютно равным — и именно эти два клуба реально ведут борьбу за трофей на данный момент. Что касается остальных команд, то их игру сложно назвать стабильной — слишком часты перепады», — приводит слова Газзаева RT.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).