Федерико Вальверде: Месси — один из лучших в мире. Мне никогда не удавалось его остановить

В преддверии отборочного матча к чемпионату мира — 2026 полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось.

Мы много раз встречались в матчах между «Барселоной» и «Реалом», но за сдерживание Лео всегда отвечал Каземиро, а не я.

Надо уважать Месси, потому что он один из лучших футболистов мира», – цитирует Вальверде El Grafico.

Напомним, две недели назад Месси стал обладателем «Золотого мяча». Никто не выигрывал этот приз чаще него. Аргентинский форвард получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.