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Грэм Сунесс — о Рамсдейле: Аарону нужно брать пример с Гарри Магуайра

Грэм Сунесс — о Рамсдейле: Аарону нужно брать пример с Гарри Магуайра
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Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс посоветовал голкиперу «Арсенала» Аарону Рамсдейлу проявить характер и продолжить борьбу за место в основе команды Микеля Артеты.

«Вратарь «Арсенала» должен показывать, из чего он сделан, и разбираться с ситуацией, в которой оказался. Прямо сейчас Артета отдаёт предпочтение Райе, но это может измениться. Я бы посоветовал Аарону взять пример с Магуайра. Он стойко перенёс всю критику, справился с этим и сейчас играет. Как и Скотт Мактоминей. Таков футбол», — приводит слова Сунесса издание Mirror.

Напомним, на прошлой неделе отец Рамсдейла рассказал, что его сын переживает из-за того, что он перестал быть первым номером команды, уступив место в основном составе голкиперу Давиду Райе.

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