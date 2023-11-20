Грэм Сунесс — о Рамсдейле: Аарону нужно брать пример с Гарри Магуайра

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс посоветовал голкиперу «Арсенала» Аарону Рамсдейлу проявить характер и продолжить борьбу за место в основе команды Микеля Артеты.

«Вратарь «Арсенала» должен показывать, из чего он сделан, и разбираться с ситуацией, в которой оказался. Прямо сейчас Артета отдаёт предпочтение Райе, но это может измениться. Я бы посоветовал Аарону взять пример с Магуайра. Он стойко перенёс всю критику, справился с этим и сейчас играет. Как и Скотт Мактоминей. Таков футбол», — приводит слова Сунесса издание Mirror.

Напомним, на прошлой неделе отец Рамсдейла рассказал, что его сын переживает из-за того, что он перестал быть первым номером команды, уступив место в основном составе голкиперу Давиду Райе.