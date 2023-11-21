Зинченко ответил на вопрос о скандальном неназначенном пенальти в ворота сборной Италии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос о неназначенном пенальти в ворота сборной Италии (0:0) в заключительном матче отборочной стадии Евро-2024. На 93-й минуте главный арбитр не назначил пенальти за фол на Михаиле Мудрике.

Пенальти на Мудрике? Если честно, я не смотрел повтор. Результат уже есть, поэтому я не люблю комментировать решения судей. В раздевалке ребята что-то там говорили, но для меня это уже позади.

Поддержку болельщиков, конечно, чувствовали. Спасибо всем, кто присутствовал на матче, кто нас поддерживал. Наши болельщики это наш 12-й игрок. Потенциальные соперники в плей-офф? Нет, еще не смотрел. Если мы сыграли хорошо против Италии, то и против других команд будем играть», — приводит слова Зинченко Sport.ua.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.

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