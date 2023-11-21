Италия не дала Украине выйти на Евро-2024. Но матч закончился судейским скандалом

Украина против Италии – пожалуй, самый ожидаемый матч в ноябрьское окно для сборных. Первую путёвку на Евро-2024 в группе С забрала Англия, а судьба второй решалась в Леверкузене. При этом украинцев устраивала только победа. И при этом тренер сборной Италии Лучано Спаллетти с самого начала говорил, что его команда не будет играть на ничью.

На самом деле так и получилось. С первых минут понеслась игра без центра поля. Шикарный момент был сначала у Кьезы, но его удар чуть-чуть не удался, и мяч прошёл над перекладиной. Затем итальянский защитник Буонджорно только за счёт жёлтой карточки смог сорвать контратаку украинцев. А на 14-й минуте Судаков опасно пробил, немного не дойдя до штрафной гостей – Доннарумме пришлось тащить.

В какой-то момент даже показалось, что игру диктует сборная Украины. Особенно выделялся левый фланг, где играли две главные звезды команды – Зинченко (левый защитник) и Мудрик (левый вингер). Правда, схема менялась. Игрок «Арсенала» оставался в обороне, только когда мяч был у итальянцев, а при владении Украины Зинченко уходил в центр поля – манёвр, отработанный ещё в «Сити».

Украина — Италия Фото: Federico Gambarini/Getty Images

Правда, итальянцы достаточно быстро перехватили инициативу и создали несколько классных моментов. В том числе Фраттези вышел один на один с вратарём, но тот успел выйти из ворот и спасти команду. Матч в целом развивался неплохо для команды Спаллетти, но в перерыве тренер заменил центрального нападающего Распадори, который за первые 45 минут (реально 45 – судья ничего не добавил) три раза неудачно пробил по воротам. Вместо него вышел Скамакка.

Во втором тайме Италия выглядела ещё мощнее. Игра шла преимущественно на половине поля украинцев. По воротам били то Кьеза, то Димарко, то Ди Лоренцо. Правда, на 65-й минуте едва не отличился Мудрик. Мяч заметался у ворот Доннаруммы и отскочил к вингеру «Челси», удар которого всё-таки успел накрыть вратарь. Причём практически сразу после этого у сборной Украины прошла красивая комбинация, которая едва не завершилась голом.

Предположительный фол на Мудрике в конце матча с Италией Фото: Кадр из трансляции

Весь матч шло к тому, что кто-то всё-таки забьёт (скорее, итальянцы), но игра каким-то чудом завершилась со счётом 0:0. Правда, не совсем понятно, почему не назначили пенальти на 90+3-й минуте, когда явно сбили Мудрика. Ни судья в поле, ни арбитры на VAR не увидели нарушения правил. Италия всё-таки забрала путёвку на Евро-2024, а Украина отправилась в плей-офф Лиги наций. Теперь ей нужно будет пройти двух соперников в марте, чтобы попасть на чемпионат Европы.